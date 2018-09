En pleine préparation, pour conserver la ceinture de l'Union Européenne des poids mi-moyens, Jordy Weiss s'amuse à imiter Sylvester Stallone dans "Rocky", film culte des années 80.

On voit le boxeur mayennais gravir les "Rocky Steps", les marches de Rocky, devant le musée d'Art de Philadelphie, l'une des scènes les plus marquantes du long-métrage. Stallone-Balboa s'entraîne à cet endroit-là et exprime sa rage de vaincre.

On découvre également Jordy Weiss au pied de la statue de Rocky, située dans le même secteur.

►Découvrez ici ces séquences amusantes