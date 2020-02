VIDÉO - Le Canot de l'Empereur a rejoint son emplacement définitif à Brest

Brest, France

L'opération s'est déroulée sous l’œil de brestois curieux et impatients de le voir enfin : le Canot de l'Empereur a été installé sur son emplacement définitif aux Capucins, à Brest, ce mercredi midi. Un déplacement minutieux pour soulever l'embarcation grâce à deux grues et venir la déposer quelques mètres plus loin sur une structure métallique temporaire, avant l'installation des bers la semaine prochaine.

10 tonnes dans les airs

S'il est revenu depuis près d'un an et demi à Brest, ce canot d'apparat construit pour Napoléon Ier puis utilisé par Napoléon III est resté depuis à l'abri des regards. Il était en partie visible depuis deux semaines, mais plusieurs Brestois ont fait le déplacement pour assister au grutage qui a duré une demi-heure au total. Entre le bateau et la structure renforcée qui l'entoure, l'ensemble pèse 10 tonnes et mesure plus de 18 mètres de long.

"C'est imposant, on est aussi stressés que les ouvriers qui sont autour !", lance Lucile, qui est venue exprès. "Il oscille quand ils essaient de le poser, ça impressionne", ajoute Sébastien. "Il est vraiment beau, souffle Nellie, je ne l'avais vu qu'en photos jusqu'à présent. On peut être fiers en tant que Brestois d'avoir de nouveau ce bateau ici !".

Les bers définitifs vont être installés la semaine prochaine © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"Un joyau du patrimoine"

Entre avril et juin, le canot va être rénové et entouré d'une scénographie pour lui redonner toute sa splendeur. "Elle sera extrêmement parlante pour tous les visiteurs, y compris les plus jeunes et ceux qui ne connaissent pas son histoire, insiste Vincent Campredon, directeur du musée de la Marine à Paris où le Canot de l'Empereur a passé 75 ans. C'est une étape historique".

Le miroir au plafond permettra d'obsrever l'intérieur du canot d'apparat © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Le canot sera de nouveau protégé par des palissades en bois, mais des fenêtres seront aménagées pour permettre aux badauds d'observer le travail des restaurateurs. Quelques visites du chantier seront par ailleurs organisées sur réservation. "Je pense que les Brestois sont très fiers d'accueillir ce magnifique canot pour rejoindre son ber définitif, lance le maire François Cuillandre. _Son histoire est liée à la ville de Brest, il a toute sa place ici_".