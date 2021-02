VIDÉOS - Le Carnavalovirus, seul char du carnaval de Nice cette année, a été brûlé

Tout un symbole en ce premier jour de confinement sur le littoral de la Côte d'Azur. Le Carnavalovirus a été brûlé sur la place Massena ce samedi soir. C'était le seul char du carnaval de Nice, qui a été annulé cette année à cause du Covid. Et comme le veut la tradition, le Carnavalovirus a été incinéré sur la place public.

"Nous, Peuple du Comté de Nice, nous accusons l'horrible Carnavalovirus d'être un usurpateur, un conspirateur, un voleur de notre couronne royale, d'avoir trop erré de par la planète en s'arrêtant sur notre si belle Terre et d'avoir empesté notre merveilleux pays niçois, a déclaré une voix off avant que le char ne prenne feu. Le Carnavalovirus est mort et vive Carnaval, roi des animaux"

Malheureusement, confinement oblige, le public n'a pas pu y assister, mais la scène était retransmise en direct sur les réseaux sociaux :