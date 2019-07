[VIDÉOS] Les pilotes s'affrontent sur des tracteurs tondeuses à Naillat

Naillat, France

Ils sont une cinquantaine à avoir enfilé casque et gants pour monter à bord d'un des 21 tracteurs tondeuses en course dimanche après-midi à Naillat, sur une piste délimitée par des ballots de paille. Et ils l'assurent, piloter ces engins n'est pas si compliqué que ça en a l'air. "Il y a quelques nouveaux cette année mais beaucoup d'habitués" indique William Lebegue, l'organisateur. Si certains jouent la gagne, l'objectif, "c'est surtout de s'amuser et de passer un moment convivial", ajoute-t-il.

S'amuser et délirer

Parmi les 21 équipages, cinq sont féminins. Les deux Carine, Stéphanie et Nathalie, participent à la course depuis quatre ans maintenant, sous le nom des Tracteurs Tombeuses. _"_Il suffit de s'asseoir, d'accélérer, et d'avoir une poignée sur le côté pour ne pas tomber dans les virages", lance Carine. Le frein ? "Il ne sert à rien, notre tracteur ne va qu'à 15 km/h !", plaisante-t-elle.

C'est elle qui a embarqué ses amies dans ce défi. Leurs maris ont suivi, mais font équipe à part. "Ils nous filent un coup de main pour la mécanique, enfin ils essaient !", lance Nathalie. "Moi je fonce, on a toujours des délires comme ça avec les copines", conclut-elle. Leur but, c'est surtout de finir la course : quatre manches d'une demi-heure sur la piste, à l'issue desquelles l'équipage qui a fait le plus de tours est déclaré vainqueur. "Nous, on est là pour s'amuser donc on se met un peu en retrait, explique Carine, car _c'est un peu dangereux par moments_". Pour preuve, l'an dernier, le doyen de l'épreuve s'est cassé deux côtes après avoir perdu le contrôle dans un virage.

Adapter un peu les engins

Être sur un tracteur tondeuse plus performant, avec des pointes à 40 ou 50 km/h nécessite donc quelques protections. _"_Déjà, on doit enlever la lame coupeuse par sécurité, indique Benjamin, pilote et mécano de son équipage. Sur la piste, on peut difficilement monter à ces vitesses de toute façon avec les virages". Chaque engin doit aussi être équipé d'un système d'arrêt d'urgence : "ça évite que le tracteur poursuive sa route si le pilote est tombé", précise William Lebegue.

L'objectif, c'est de rester le plus fidèle au véhicule initial, mais quelques adaptations sont permises. "On a rajouté des disques, des guides pour éviter que la courroie saute, et on a mis des pneus de quads", énumère Franck. Impossible en revanche de rajouter des suspensions pour amortir les chocs : _"_C'est le dos qui encaisse, reconnait Benjamin. On est penché en permanence, avec les secousses, donc ça demande une certaine condition physique !". Pas de quoi décourager ces fans de l'événement.