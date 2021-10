VIDÉO - Les seniors de retour sur le dance floor dans le Finistère

Revoilà le plaisir des thés dansants. Envolés avec la crise du coronavirus, retrouvés avec l'amélioration de la crise sanitaire, pour le plus grand bonheur de nos aînés. À Châteaulin dans le centre Finistère ce dimanche, ils avaient tous sorti leurs plus beaux costumes et leurs plus belles robes pour danser la valse ou le tango, selon les goûts. Près de 130 personnes sont venues pour cet évènement organisé par la mairie et le CCAS.

Beaucoup de couples, qui se remettent à la danse, après une longue période sans. Depuis 2020, pas un bal dansant dans la ville. Selon eux, la danse, c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles têtes, de revoir des amis, mais aussi de "se bouger", comme dit Annette. Pierre lui enlace sa femme. Il s'est marié avec elle "en 1988, ça fait plus de 30 ans. On a commencé par de la danse sportive, puis maintenant, on est un peu plus peinard, plus tranquille." Annie a également le même cavalier depuis 30 ans. "On est un peu des dinosaures", confie-t-elle. Elle préfère comme danse, le tango "un peu langoureux."

André, un retraité de 70 ans, est tout content d'être là. Il réapprend les chorégraphies, après une longue période sans pouvoir danser à cause du Covid. Il y va donc tout doucement. Et il a sa partenaire de danse attitrée. Et il l'avoue, il est un excellent danseur. Ce qui facilite les rencontres ! "Oh oui, quand vous dansez bien, vous n'avez pas du mal à séduire les femmes", dit-il en riant.

Le prochain thé dansant dans la région aura lieu à Dinéault, le 17 octobre prochain.