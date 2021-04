VIDEOS - Passionnées de théâtre, ces mamies mayennaises se mettent en scène sur YouTube et ça cartonne

Cécile Guineheux et Suzanne Grudé, les mamies qui cartonnent sur Youtube

Il n'y a pas d'âge pour devenir youtubeuse, influençeuse sur internet. C'est l'histoire de deux mamies mayennaises qui cartonnent, à leur grand étonnement, sur la plateforme YouTube où elles ont leur propre chaîne.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Deux pimpantes femmes unies par une passion : le théâtre. Comme il est impossible d'assister à une pièce en raison de la crise sanitaire, et pour tuer le temps, Cécile Guineheux et Suzanne Grudé ont donc eu l'idée d'écrire des textes, de se mettre en scène et de filmer leurs performances. Gros succès.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"On a fait ça juste pour le plaisir, ça n'allait pas plus loin et on a bien rigolé"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"On a plein d'encouragements. On nous dit de foncer. On risque de foncer dans le mur mais on s'en fout, on fonce"

Cécile Guineheux et Suzanne Grudé pourraient bien participer prochainement à une émission populaire de M6, "La France a un incroyable talent", la production de ce programme les a récemment contactées suite à leur succès sur Youtube