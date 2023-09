VIDEOS & PHOTOS : le plus gros mangeur de saucisses de Morteau est Normand, record du monde à la clé

Ils sont 10 au total (2 femmes et 8 hommes) à s'être inscrits au tout premier concours du plus gros mangeur de saucisses de Morteau, organisé ce samedi après-midi dans la commune du Haut-Doubs à l'occasion de la Fête de la saucisse de Morteau *.

* AOP

En lice, tous les gabarits et tous les âges (24 à 69 ans). Et pour tout le monde, surtout, appétit et sourires débordants devant les 500 spectateurs/supporters présents sous le chapiteau.

Objectif : avaler, en 5 minutes, le maximum de rondelles froides... Par participant, 4 assiettes contenant chacune 250 grammes de saucisse.

Et à ce "petit jeu", c'est Mathieu (35 ans) qui a été le plus gourmand ou le plus habile, c'est selon... Au bout du décompte final, il ne restait plus que trois rondelles dans sa deuxième assiette.

Le lauréat du concours ne connaissait pas la saucisse de Morteau avant cet été 2023

Avec quasiment un demi kilo de saucisse de Morteau dans l'estomac en 5 minutes chrono, ce Normand d'origine établit ainsi le tout premier... record du monde de la "spécialité" ! Complètement hallucinant et hilarant : "hé, j'ai le record du monde ! C'est la première édition, alors j'ai le record du monde", annonce-t-il à son amoureuse originaire du Haut-Doubs qu'il a rejointe sur place il y a trois mois seulement... Sans connaître ni même avoir déjà mangé la fameuse saucisse : "je connaissais pas la Morteau", avoue Mathieu, dans un énorme éclat de rire.

Il avait toujours été, jusque-là, pêcheur en mer spécialisé en huîtres dans la Manche avant de travailler désormais, chez un producteur de... saucisses de Morteau dans le Haut-Doubs ! Et, évidemment, le très officiel plus gros mangeur qu'il est aujourd'hui ne manquera pas d'exhiber fièrement son authentique trophée 2023, dès ce lundi : "ah ouais, j'irai avec au boulot" !

La première féminine du concours est également la dauphine de Mathieu : Clémence (30 ans) a aussi quasiment vidé sa deuxième assiette, ce samedi !

Le tout 1er concours du plus gros mangeur de saucisses de Morteau dans le Haut-Doubs, le 2 septembre 2023 © Radio France - Julien Laurent

Manque de respect du produit AOP, gaspillage alimentaire ?

Durant les semaines précédant l'évènement de ce premier week end de septembre, quelques remarques et désaccords ont été parfois été entendus sur le bien fondé de ce concours du plus gros mangeur de saucisses de Morteau... Manque de respect du produit AOP, gaspillage alimentaire notamment. Mais c'est tout l'inverse, explique l'organisateur en chef, Anthony Personeni : "les candidats au concours auront effectivement bien mangé, on va dire. Et l'ensemble des restes sont distribués aux associations locales, donc, à aucun moment il y a du gaspillage alimentaire".

Le tout 1er concours du plus gros mangeur de saucisses de Morteau dans le Haut-Doubs, le 2 septembre 2023 © Radio France - Julien Laurent

"Et l'objectif, c'est avant tout de faire parler de la saucisse de Morteau AOP, comme pour le concours du plus gros mangeur de cancoillote en Haute-Saône ! Et pour relancer aussi la Fête de la Morteau qui n'avait plus eu lieu depuis 2015".

La production annuelle de la saucisse de Morteau reste plutôt stable ces dernières années : 5.000 tonnes, pour une trentaine de producteurs, précise l' Association de Défense et de Promotion des Charcuteries et Salaisons IGP de Franche-Comté (A2M) .