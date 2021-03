VIDEOS - PHOTOS : spectaculaire opération de remorquage d'un bateau échoué sur la Mayenne

L'intervention de remorquage a démarré ce mardi matin vers 9h. Les services du département de la Mayenne ont reçu hier les autorisations juridiques nécessaires pour enlever le bateau qui s'était échoué, samedi 13 mars, en travers un barrage au niveau de l'écluse de Pendu à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Les opérations techniques, périlleuses, ont duré deux heures, "on n'a pas trop l'habitude ce genre d'amarrage, c'est très rare" confiait hier à France Bleu Mayenne le responsable du service qui gère les rivières au conseil départemental.

Le bateau de neuf mètres, pesant deux tonnes, a pu être remorqué après plusieurs tentatives.

Les délicates opération de remorquage se sont déroulées ce mardi matin et ont duré 2 heures © Radio France - Adrien Bossard

Cette incroyable histoire commence donc samedi soir dernier. Au départ, une sortie sur la rivière entre copains mais qui aurait pu tourner au drame car au lieu de passer par l'écluse, au plus près du bord, là où l'eau est la plus profonde, s'engagent en plein milieu de la rivière. Et le bateau s'échoue. Aucun des plaisanciers n'a été heureusement blessé.