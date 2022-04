VIDÉOS - Les juniors du Castres Olympique font le buzz en parodiant Les Choristes sur Tik Tok

Connaissez-vous les COristes ? Les Crabos du Castres Olympique, les juniors du CO, ont eu l'idée, en début d'année, de parodier Les Choristes, le célèbre film de Christophe Barratier. Les vidéos cartonnent sur Tik Tok. Ils ont d'abord repris la chanson Vois sur ton chemin dans une chambre de leur internat et la vidéo a fait plus de 500.000 vues en trois jours. Pourquoi s'arrêter là, l'aventure ne faisait que commencer pour les rugbymen tarnais. Ils en sont désormais à une quinzaine de vidéos et n'ont pas peur de se frotter désormais à Adèle, Claudio Capéo ou encore Hugues Aufray.

S'ils ont oublié de prendre quelques cours de chant, ils ne manquent pas en revanche d'idées scénographiques. Les COristes n'hésitent pas à se mettre en tutus noirs pour interpréter Someone Like You d'Adèle.