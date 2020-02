VIDÉOS - Quand un bug permet de commander à l'infini chez Macdonald's

Commander des burgers gratuitement et à l'infini, ça vous fait rêver ? Des clients de Macdonald's ont repéré un bug informatique et en ont profité pour se faire plaisir tout le weekend, vidéos à l'appui. Ce matin, le service de commande n'est plus disponible, bloqué par le restaurateur.