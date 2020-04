VIDÉOS - Seul dans son magasin, fermé pendant le confinement, le patron s'amuse comme un fou

Le responsable d'une grande enseigne de bricolage, basée à Segré, dans le Maine-et-Loire, à 20 kilomètres de Château-Gontier-sur-Mayenne, publie sur les réseaux sociaux d'amusantes vidéos qui rendent du coup son confinement beaucoup plus joyeux. Et ça fait bien rire les internautes.

C'est un responsable d'entreprise qui a plein d'idées pour passer le temps, pour tuer l'ennui dans cette période inédite de confinement de la population et de fermeture de nombreux commerces et sociétés.

Depuis trois semaines, Le patron de Bricomarché, à Segré, une petite ville du Maine-et-Loire, à quelques kilomètres du département de la Mayenne, publie quotidiennement une vidéo réalisée dans son magasin.

Il est seul et il a beaucoup d'imagination, une imagination fertile pour s'amuser et amuser les autres. On le voit, par exemple, faire du curling dans les allées, jouer aux petites voitures, faire une séance zen et bien d'autres.Et ça cartonne sur Facebook.

Découvrez ici quelques vidéos de ce patron-humoriste