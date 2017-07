VIDEOS - Tour de France en Dordogne : Revivez les cinq premiers épisodes de notre série "On fait l'étape ensemble"

Avant le passage des coureurs du Tour de France le 11 juillet en Dordogne pour la dixième étape Périgueux-Bergerac, notre journaliste Benjamin Fontaine est partie en repérage sur le tracé du parcours. Retrouvez ses cinq premières étapes en vidéos.

Etape 1 : Périgueux / Saint-Pierre-de-Chignac

Entre quelques faux-plats douloureux et un premier souci mécanique Benjamin Fontaine a rencontré le maire de Saint-Pierre, Daniel Reynet et Jean-Claude Courtines, ancien coureur cycliste.

Etape 2 : Saint-Pierre-de-Chignac / Thenon

Encore quelques faux-plats au menu, une chaleur qui devient de plus en plus intense et des rencontres avec Agnès Capelou du Torpedo-club de Thenon et Bernard Géraud, habitant de la commune et passionné de vélo.

Etape 3 : Thenon / Montignac

Un parcours assez roulant avec à l'arrivée une rencontre devant Lascaux IV avec Daniel Beauvois, responsable du pôle espaces verts et paysages au Département de la Dordogne. Avec le conseil des jeunes il a dessiné une tête de taureau devant le nouveau centre d'art pariétal. Rencontre aussi avec Michel Monteix, un cyclotouriste malicieux.

Etape 4 : Montignac / Les-Eyzies-de-Tayac

Après une cinquantaine de kilomètres dans les jambes, cela devient très compliqué de grimper certaines côtes. A l'arrivée, il va être question d'une truite géante avec le président de l'association de pêche locale et de souvenirs de Tour de France avec Bernard Conan, le président du club de cyclisme de la commune.

Etape 5 : Les-Eyzies-de-Tayac / Sarlat-La-Canéda

La chaleur intense et une belle montée de huit kilomètres vont-elles avoir raison du courage de notre journaliste ? Réponse dans cet épisode et rencontre avec Franck Duval pour en savoir plus sur les animations qui feront vivre Sarlat pendant le Tour.

A partir de lundi, retrouvez la suite de cette aventure dès 6h20 et 7h20 en écoutant France Bleu Périgord et sur notre page Facebook.