Plusieurs kilomètres de guirlandes et de câbles électriques et près d'une centaine de sujets illuminés, le tout synchronisé pour clignoter aux rythmes des chansons diffusées par une sono : c'est le bluffant "son et lumière" de Noël réalisé autour de sa maison de Crotenay par un Jurassien de 18 ans.

VIDÉOS - Un jeune Jurassien transforme sa maison et son jardin en incroyable "son et lumière" de Noël

Le spectaculaire "son et lumière" de Noël sur et autour de la maison de Théo Vaudrit à Crotenay (Jura) en décembre 2019

Crotenay, France

Dans le lotissement, "ça ne dérange pas nos voisins, au contraire, il sont contents... même s'ils n'osent pas beaucoup décorer leurs maisons, du coup, c'est clair", précise Théo Vaudrit. Et comment ! Parce que ce jeune lycéen de bientôt 19 ans (ce 22 décembre) a placé la barre vraiment très, très haut pour ce Noël 2019 dans son petit village du Jura !

A Crotenay (environ 600 habitants), sur la façade et le toit de la maison de son père, ainsi que tout autour dans le jardin : Théo a réussi la prouesse technique et artistique de mettre en place un fantastique "son et lumière" - sur la thématique de Noël - digne des plus grands concerts des stars de la musique !

300m de guirlandes et 3km de câbles électriques synchronisés avec un logiciel spécifique pour la musique

Grâce à un logiciel informatique spécialisé "qui vient d'Amérique (sic)", le jeune Jurassien a synchronisé la diffusion de ses titres musicaux préférés avec le rythme de clignotements de l'ensemble de ses guirlandes électriques - qui représentent environ 300 mètres de longueur au total - et de ses 80 sujets de Noël et en particulier ses deux Olaf (le bonhomme de neige star du fameux dessin animé "La Reine des Neiges") dont les bouches sont articulées de façon bluffante au fil des paroles des chansons !

Théo Vaudrit - qui a créé sa chaîne Youtube "théovaudrit39" où il poste régulièrement des vidéos de son incroyable "son et lumière" de Noël - a mis plus de 3 mois pour finaliser son installation débutée le 24 août dernier et qui nécessite plus de 3km de câbles électriques ! "C'est un sacré budget", confirme-t-il, mais j'adore vraiment ça : j'ai commencé à acheter mes premières guirlandes quand j'avais 10-11 ans"...