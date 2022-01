VIDEOS - Un pêcheur mayennais surprend un sanglier qui plonge dans la rivière et qui nage d'une rive à l'autre

Une partie de pêche tranquille au bord de la Mayenne à Houssay, dans le sud du département, près de Château-Gontier et puis soudain un sanglier qui interrompt ce moment de répit et de loisirs d'un pêcheur. L'animal court sur le chemin de halage et saute dans l'eau. Il nage d'une rive à l'autre, une centaine de mètres au total. C'est Florian Trillion, qui habite à Saint-Hilaire-du-Maine, qui a capté cette séance de natation pas tout à fait comme les autres. Ce jeune pêcheur mayennais a envoyé à France Bleu Mayenne deux vidéos. Découvrez-les ici.

