Saint-Brieuc, France

Filmé à plusieurs reprises par des vidéastes amateurs depuis la fin du mois de janvier, le petit phoque du port du Légué est d'abord devenu une star des réseaux sociaux.

Petits attroupements et voitures au ralenti

Dorénavant, nombreux sont les curieux qui souhaitent voir l'animal en vrai ! Ainsi, chaque jour à marée basse, on voit des petits attroupements près de l'écluse, des voitures qui ralentissent. "C'est la deuxième fois que je viens et je ne l'ai toujours pas vu", sourit Aurélie qui voulait montrer un phoque à Zia, sa fille de 10 ans. "Mais on en profite pour se balader, c'est agréable".

C'est vrai qu'il faut être là au bon moment, ce petit phoque ne sort pas sa tête de l'eau marron du port sur commande ! Régine, photographe amateur, tente sa chance pour la quatrième, frustrée de n'avoir vu qu'une partie de l'animal : "j'ai vu sa tête, il nageait à marée montante devant l'écluse mais je voudrais le voir se prélasser au soleil ou à se dorer sur la vase !".

Pour espérer voir ce phoque : venir à marée basse côté Saint-Brieuc et se baladez, en ouvrant bien les yeux, entre l'écluse et l'entrée du port...

Dans les Côtes d'Armor, un phoque attire de nombreux curieux depuis de nombreuses années, c'est L9, le phoque de la cale de Pleudihen-sur-Rance.