VIDÉOS - Un phoque gris s'installe dans le port de Ribérou à Saujon

Une douce effervescence s'est emparée du petit port de Ribérou à Saujon (Charente-Maritime). Un phoque gris y a élu domicile depuis une semaine. Ils sont même trois spécimens à avoir été observés en train de remonter les eaux de la Seudre depuis la mi-septembre, à Mornac, puis dans le port de L’Eguille-sur-Seudre, mais deux d'entre eux sont repartis vers l'océan. Il n'en reste donc qu'un ! D'après les premières observations des scientifiques, il s'agirait plutôt d'une femelle, d'après son faciès. L'animal apparemment en bonne santé a jeté son dévolu sur Saujon, à proximité de l'écluse, où les poissons foisonnent. Au plus grand bonheur des habitants et des touristes.

Un périmètre de sécurité a été mis en place le long des quais par le biais des rubalises pour ne pas approcher le mammifère marin de trop près, car il est reste un animal sauvage et fragile. Mais le phoque se montre volontiers aux nombreux curieux et photographes amateurs, comme Alain un Grenoblois en vacances. "J'aime bien voir les habitants du coin, donc c'en est un particulièrement remarquable. Je suis là depuis une semaine et je le vois tous les matins. Il y a beaucoup de spectateurs, mais ça n'a pas l'ait de le gêner plus que ça !" Assis sur des chaises pliantes pour pique-niquer devant la Seudre, Isabelle et Stéphane, habitent à Saujon. Ils observent, mais à bonne distance. "On voit tout le monde le prendre en photo 50 fois par jour, ça ne sert plus à rien. C'est joli, on le regarde, mais de loin..."

Postés sur le quai, une équipe de la police municipale et deux agents de la police de l'environnement, jumelles et gros appareil photo dans les mains. Thierry Josse est inspecteur de l'environnement à l'Office Français de la Biodiversité. "C'est un individu assez bien portant, assez gras, il n'a pas l'air du tout en détresse. S'il n'a pas d'empêchement de type entropique ou biologique, il va rester le temps qui lui plait, et à un moment donné, il va repartir de lui-même sans intervention humaine, comme ça a pu être le cas il y a 2-3 ans pour un morse dans le port de La Rochelle."

L'observatoire sur les mammifères marins de La Rochelle précise pour sa part que ces observations ont vocation à être de plus en plus fréquentes. "Les populations de phoque gris augmentent et leur zone de fréquentation s'étend mécaniquement", note Olivier Van Canneyt, coordinateur des dispositifs de suivis à l'Observatoire Pelagis. Le phoque de Saujon regagnera donc l'océan quand bon lui semble, à destination d'un site de reproduction en Bretagne ou en Grande-Bretagne. En attendant, il poursuit son festin de poissons et ses séances de farniente près de l'écluse du port de Ribérou.