VIDEOS - Une course en talons aiguilles pour la bonne cause à Palavas

Une vingtaine de personnes ont relevé le défi ce samedi à Palavas. Courir 30 mètres en talons aiguilles de sept centimètres minimum pour récolter des fonds en faveur de la Fondation Stargardt.

"Regarder droit devant et foncer !" Les participants ont le sourire avant de s'élancer en talons aiguilles. Une vingtaine de personnes ont couru pour la bonne cause ce samedi à Palavas. Le but : récolter de l'argent pour la Fondation Stargardt, regroupant des personnes en situation de handicap visuel. L'idée a été lancée par des étudiants de l'IDRAC, l'école de commerce de Montpellier

Juste avant le coup d'envoi, les participantes s'échauffent et pas question de pense à une éventuelle chute : "ne parlez pas de malheur" lance Mathilde. "Du haut de mes 47 ans, je vise la victoire" martèle Nadia sur la ligne de départ.

"Ne pas tomber avant tout"

Une course en talons aiguilles pour la bonne cause à #Palavas via @RomainBerchet pic.twitter.com/1NLbSjZs4g — France Bleu Hérault (@bleuherault) May 20, 2017

Deux hommes ont tenté la course

Une course très féminine mais deux hommes ont chaussé des talons et participé à la course. Yassine a tout donné mais a dû déchausser en pleine course. Il a terminé pied nue : "c'est pas évident. Elles ont du courage, franchement respect !"