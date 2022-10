VIDÉOS - Une Parisienne crée une "corbicyclette", un corbillard-vélo, pour rejoindre le cimetière

A la Toussaint, certains d'entre vous se rendront sur la tombe de proches décédés. La disparition d'un proche, c'est une épreuve à laquelle s'ajoute toute l'organisation de l'enterrement. Ce moment pourra désormais résonner autrement. Plutôt que de suivre un corbillard, assez impersonnel, du funérarium au cimetière, vous pourrez bientôt suivre une "corbicyclette", un corbillard-vélo qui fonctionne à l'électrique.

C'est une idée d'Isabelle Plumereau, une Parisienne qui gère des pompes funèbres. Sa "corbicyclette" n'a pas encore servi mais elle espère qu'elle va convaincre des familles voulant rendre hommage différemment à leurs proches.

Il s'agit d'un vélo, ou plutôt d'un triporteur avec, à l'avant, une plateforme qui supporte un grand caisson et c'est là, que le cercueil est installé. Cette drôle de machine interroge les passants : "C'est une blague ? C'est tellement étrange, je n'associe pas le vélo à la mort", ou à l'inverse, "c'est moins polluant pour la Terre et ce n'est pas irrespectueux donc c'est bien".

Des butées maintiennent le cercueil en place dans le caisson

La créatrice, Isabelle Plumereau met un point d'honneur à être dans le respect. Le caisson est noir, opaque, on ne peut pas voir le cercueil, comme avec un corbillard classique, ou presque. "Sur les côtés, il y a des barres auxquelles les personnes présentes lors du convoi peuvent se tenir pour marcher à la même vitesse, pour entourer le défunt et rester tous ensemble connectés", décrit-elle.

Il est possible de suivre la "corbicyclette" à pied ou à vélo. © Radio France - Aurore Richard

L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de moteur donc pas de pollution et pas de bruit. "Souvent dans les cimetières, il y a des arbres et qui dit arbres, dit le son du vent dans les feuilles, le chant des oiseaux, et tous ces sons de la nature peuvent vraiment être réconfortants au moment de dire au revoir à la personne que l'on aime", estime Isabelle Plumereau.

Pour l'instant, il faut compter le même prix pour une "corbicyclette" et un corbillard mais à terme, la version deux roues sera moins chère.