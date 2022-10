VIDEOS - Visitez le bunker antiatomique du Conseil départemental de la Seine-Maritime

France Bleu Normandie vous emmène sous le conseil départemental de la Seine-Maritime à Rouen, qui était avant l'ancienne Préfecture - elle a déménagé en 1995. Le conseil départemental a pris sa place dans ce bâtiment, connu pour sa Tour des archives. Le bâtiment a été construit entre 1957 et 1965, en pleine Guerre Froide entre les Etats-Unis et l'URSS, il avait donc été décidé de construire un bunker en 1963, un abri antiatomique sous le bâtiment, en partie sous le niveau de la Seine.

Construit en pleine Guerre Froide

C'est un espace de 690 m² sur deux niveaux, des murs en béton armé, mesurant jusqu'à un mètre d'épaisseur. Tout était prêt sur place : une salle de commandement, des dortoirs avec des matelas et des boîtes de conserve, quatre vélos à dynamo pour alimenter le bunker en électricité, des téléphones sécurisés.

La salle de commandement © Radio France - Charlotte Coutard

Un espace de 690 m²

Petit tour du propriétaire avec Anne Sophie Rouland, en charge des visites du conseil départemental de la Seine-Maritime.

Anne-Sophie Rouland est en charge des visites du conseil départemental de la Seine-Maritime © Radio France - Charlotte Coutard

Le bunker pouvait abriter jusqu'à 250 personnes : le Préfet, les Maires, les gendarmes, les policiers, les médecins et les pompiers, pour assurer la continuité des services de l'Etat.

Les téléphones sécurisés d'époque (excepté le blanc) © Radio France - Charlotte Coutard

Heureusement cet abri n'a jamais eu besoin de servir, car en fait, malgré les murs en béton armé d'un mètre d'épaisseur, il ne protégeait pas contre les radiations nucléaires.

Les vélos à dynamo pour alimenter le bunker en électricité © Radio France - Charlotte Coutard

Le président du conseil départemental, Bertrand Bellanger, voudrait l'aménager avec des meubles et des accessoires d'époque, et des mannequins. Il est possible de visiter le bunker antiatomique lors des journées du patrimoine. Des visites sont également possible pour les scolaires.