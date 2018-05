France

Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, la video du rapper Childish Gambino, This is America est une vidéo choc. Or 7 jours après sa mise en ligne, ce clip atteint les 100 millions de vues! Seuls Adèle, Miley Cirus, Taylor Swift et le chanteur sud-coréen Psy ont fait autant en moins de temps. Mais ce qui est incroyable c'est surtout ce que ce clip a déclenché. C'est un vrai phénomène de société.

Ce clip, à la fois très violent, très esthétique, très chorégraphié est décortiqué commenté, il interroge la société américaine sur le racisme , les armes, la consommation, la violence. Visiblement ni le rappeur, ni le producteurs ne veulent expliquer tout ce que le clip contient, il y a donc des ambiguïtés. Mais justement ce qui est intéressant c'est que ce seul clip - à ne pas mettre devant les yeux des bambins - crée un électrochoc sur ces sujets-là, il crée des débats outre atlantique. sur france