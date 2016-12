VIDÉOZAP 2016 - Rires, larmes, adrénaline : les meilleures vidéos de l'année

Elles vous ont fait rire aux larmes, pleurer d'émotion, tout simplement impressionnés. Du renard qui rit en passant par un rock canin ou le petit Afghan à la rencontre de Messi son idole : ces vidéos ont parfois été partagées des millions de fois. France Bleu les redécouvre avec vous.

1| "Le gang des bébés"

Des triplés de huit mois et leur aîné de deux ans à habiller pour dormir, mission impossible ? Pas pour ce "papa patience" qui mériterait une médaille. Mission réussie, et avec le sourire !

2| Le rire du renard

Il arrive que certains animaux rient, ou en tout cas tentent d'imiter le rire humain. C'est sûrement le cas de ce petit renard polaire apprivoisé, qui se met à rire dès que son maître esquisse un ricanement. Et son rire est communicatif !

3| Le domino

Les vidéos de domino ça ne surprend plus grand monde et on a tendance à s'arrêter avant la fin. Nous n'en dirons pas plus, mais celle-ci est très différente !

4| Gymnastique modernisée

La vidéo a été visionnée presque 9 millions de fois sur Youtube. Sophina DeJesus, jeune gymnaste de l'Université de Californie, a complètement revisité la gymnastique, en y mêlant le hip-hop, lors d'une compétition universitaire. Performance réussie et compétition (évidemment) remportée.

5| L'interview très très incarnée

Une interview de témoin, lors d'un fait divers, c'est classique. Il y en a tous les jours dans les journaux télévisés, en France. Et aux Etats-Unis aussi. Mais comme nos amis américains ne font décidément jamais rien comme nous, quand cette rescapée d'un incendie qui s'est déclaré dans son immeuble raconte les faits, elle les vit vraiment. Et le résultat a fait rire plusieurs millions d'internautes !

6| Rock canin

Imaginez un tube du rock des années 2000 repris par une troupe d'animaux qui ont fait les beaux jours du web avec leurs éternuements et autres bruits étranges. Vous obtenez l'une des vidéos les plus bêtes et inutiles de l’année... mais aussi l'une des plus drôles.

7| Elle pique un fou rire grâce à son masque de Chewbacca, et nous aussi

Cette Américaine est carrément devenue une star d'internet avec cette vidéo tournée dans sa voiture, basée sur un accessoire : son masque de Chewbacca (un personnage de la saga cinématographique Star Wars) qu'elle essaie en direct via Facebook live en mai dernier. Résultat : ce Facebook live est devenu le plus vu de l'histoire de cet outil avec plus de 150 millions de vues, et son auteure a même rencontré le créateur de Star Wars.

8| Le Mannequin challenge d'Hillary Clinton

Le Mannequin challenge, qui consiste à filmer d'une traite une scène dans laquelle tous les protagonistes se tiennent immobiles comme des mannequins, aura été LE défi internet de l'année 2016. Ils ont été nombreux à faire parler d'eux, même les équipes de France Bleu s'y sont mises ! Nous avons choisi ici celui d'Hillary Clinton durant sa campagne pour l'élection présidentielle américaine.

9 | Boule de pétanque contre Iphones

Scène surréaliste en septembre à l’Apple Store de Dijon. A l'aide d'une boule de pétanque, un homme a volontairement endommagé des téléphones et des ordinateurs dans la boutique high-tech. Visiblement, il était énervé de ne pas avoir été remboursé. Un coup de sang qui lui a valu une garde à vue.

10| Une route qui s'effondre au Japon

Une route de la ville japonaise de Fukuoka s’est brusquement effondrée, en novembre, brisant les canalisations du sous-sol. Il n’y a pas eu de blessés, mais un trou de 27 mètres de large sur 30 mètres de long, profond de 15 mètres, s’est formé. Cet impressionnant cratère pourrait avoir été causé par les travaux d'extension du métro.

11 | Un enfant trolle un twerk endiablé

Elles avaient peut-être pensé filmer le twerk de l'année. C'est raté : un charmant bambin, vraisemblablement amoureux de la danse, trolle sans vergogne l'essai chorégraphique des deux danseuses.

12 | Un bébé koala orphelin se console grâce à une peluche

En Australie, un koala de neuf mois, Shayne, se console de la mort de sa mère grâce à une peluche. Le koala était accroché au dos de sa mère quand elle a été tuée par une voiture. Le bébé koala a été conduit jusqu’à l’Hôpital de la faune sauvage du zoo d’Australie, où des vétérinaires l'ont pris en charge... et lui on confié cette peluche.

13 | L'incroyable clapping des Bleus avec le public du Vélodrome durant l'Euro

Après la victoire (2-0) de la France face à l'Allemagne en demi-finale de l'Euro, les Bleus ont salué leurs supporters avec un clapping, popularisé durant la compétition par les Islandais. Le Stade Vélodrome a vibré !

14 | Musique au cœur des ruines

C'est l'une des images fortes de cette année 2016 : en mai l'orchestre russe de Saint-Pétersbourg a donné un concert de musique classique au milieu des ruines de la Cité antique de Palmyre, en Syrie. Chassée en mars par les forces du régime, appuyées par l'armée russe, l'organisation terroriste Daech a repris la ville en décembre.

15 | 7.600m de chute sans parachute

En août, Luke Aikins, parachutiste et cascadeur américain, réussit un pari fou : sauter dans le vide sans parachute à 7.600 mètres d'altitude. Deux minutes de chute, à près de 240km/h, réalisée avec pour seules sécurités trois autres sauteurs munis de parachute et deux filets de 30 mètres sur 30, à 80 mètres du sol !

16 | Le parcours du combattant pour monter dans un train en Inde

Le train indien est un enfer, et pour l'attraper c'est un parcours du combattant surtout aux heures de pointe. Dans cette vidéo tournée à Mumbai en août, on aperçoit la foule et des passagers qui tentent de monter dans le train, encore en marche ! De quoi relativiser les heures de pointe du métro parisien.

17 | Le dauphin qui aimait les iPad

Vous ne soupçonniez pas les dauphins, si mignons, d'être de vilains chapardeurs ? Et pourtant ! Cette touriste d'un parc aquatique d'Orlando en Floride aux Etats-Unis a regretté de laisser le mammifère marin s'approcher un peu trop près de sa tablette.

18 | Les pokémon n'ont pas dit leur dernier mot

C'est LE jeu de l'été 2016 : Pokémon Go. 50 millions de personnes l'ont téléchargé en un temps record. Une frénésie tournée en dérision par des acteurs suisses. Habillés en Pikachu, ils ont chassé les joueurs invétérés dans les rues de Bâle à coup de pokéballs géantes, avec l'aval de la municipalité.

19 | Deux vélos contre une autruche

Le cycliste Oleksiy Mishchenko s'entraînait tranquillement avec deux amis sur une route du Cap de Bonne-Espérance (Afrique du Sud), quand il a vu débarquer... une autruche, fonçant à toute vitesse sur ses deux compagnons de route. S'engage alors une course-poursuite qui dure plus d'une minute. "L'autruche courait sans difficulté à 50km/h", a-t-il raconté.

20| L'année 2016 en 2 minutes

Et pour terminer ce best-of, un résume de 2016 en deux minutes concocté par un DJ suisse. Allez salut 2016, et vive 2017 !