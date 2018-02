En 1991, Jean-Paul Goude signait "La lionne"; une publicité devenue mythique pour Perrier. À l'occasion de la sortie d'une nouvelle gamme de la marque d'eau pétillante, aux bulles paraît-il plus petites, elle a ressorti le film avec une petite fille et une petite lionne.

Vous vous en souvenez forcément : une publicité qui mettait en scène une lionne et une femme à la crinière blonde, avançant à quatre pattes dans la savane, qui se retrouvaient nez à nez devant une bouteille de Perrier et se rugissaient dessus tour à tour pour s'en emparer. Près de 30 ans plus tard, le film n'a pas pris une ride ! Si bien que la marque d'eau pétillante l'a ressortie et réorchestrée, à l'occasion de la sortie d'une nouvelle gamme de produits. Mais comme le nouveau Perrier a des bulles plus petites, la taille des personnages de la pub a été adaptée. Le résultat est toujours aussi splendide !

