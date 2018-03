Un million et demi d'abonnés sur Instagram, il y a de nombreux adultes qui en rêveraient. A 4 ans et demi, Arat Hosseini, un petit garçon iranien, a déjà réussi ce prodige. Il faut dire que les vidéos postées par son père sont exemplaires et qu'elles méritent d'être vues. Régulièrement en effet, le papa poste des vidéos des performances de son petit garçon : Arat fait des pompes, Arat fait le grand écart, Arat grimpe sur un mur à la seule force de ses bras. Depuis ses trois mois, le père du petit garçon l'incite à se dépasser physiquement et poste les vidéos pour donner l'exemple explique-t-il.

Parfois, les gens me disent que si je vivais ailleurs qu'en Iran, je serais accusé de maltraitance, et d'autres personnes m'accusent d'avoir utilisé mon fils pour gagner de l'argent. Mais il y a encore quelques personnes qui savent que je suis un père ordinaire comme beaucoup d'autres pères dans le monde. J'aime entraîner mon fils pour faire de lui un champion. Je partage ses vidéos afin que les familles pauvres comme nous apprennent qu'elles peuvent réussir sans installations coûteuses. Ils ont seulement besoin d'essayer. Je veux juste être une motivation pour les autres et j'aime mon fils.

Cette vidéo postée il y a une semaine nous fait mieux comprendre comment et pourquoi Arat est devenu en si peu de temps un athlète et une star, la persévérance du petit garçon mais aussi la force mentale donnée par son coach paternel.

