C'est la bombe cinéma de l'année aux Etats-Unis : le film Get Out, de Jordan Peele fait un tabac dans les salles et est un succès critique, nommé quatre fois aux oscars cette année, dans les catégories "Meilleur film", "Meilleur réalisateur", "Meilleur acteur" et "Meilleur scénario original". Ce thriller à l'humour féroce suit son personnage principal, un Afro-américain, invité par la riche famille caucasienne très étrange de sa compagne. Le film a été décrit comme une critique particulièrement intelligente du racisme souvent dénoncé aux Etats-Unis, un film sur la difficulté d'être noir dans un pays blanc.

Pour narguer Donald Trump, dont la réputation en la matière n'est plus à faire, Jordan Peele a décidé, pour Presidents Day, le jour de célébration de tous les présidents américains, de faire projeter son film gratuitement dans les cinémas de la chaine AMC. Une manière de faire passer un message à son président, plutôt que de le laisser savourer tranquillement la journée qui lui est dédiée !

