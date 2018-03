"Que comprennent ces enfants que votre patron ne comprend pas ?", c'est le nom de la vidéo postée par un syndicat norvégien de la finance, The Finance Sector Union of Norway. Sur les premières images, un texte explique :

A l'occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, nous avons donné à ces enfants un aperçu du monde du travail.

Des balles bleues et roses sont éparpillées par terre dans une pièce où se trouve deux vases vides. Trois couples d'enfants composés chacun d'un garçon et d'une fille ont un "travail" simple à effectuer : mettre les balles roses dans vase et les bleues dans l'autre.

Chaque couple d'enfant s’exécute avec succès. Mais quand vient le temps de la récompense, les enfants ne comprennent pas pourquoi le verre de bonbons des garçons est plus rempli que celui des filles alors qu'ils ont fait le même travail. "Molly, la raison pour laquelle tu en as eu moins que Thomas c'est parce que tu es une fille !" explique l'animatrice.

C'est bizarre. C'est injuste ! Elle a fait le même travail que moi, elle devrait avoir la même récompense. Les filles ne valent pas moins que les garçons.

Les réactions des enfants font prendre conscience du naturel de l'égalité. Une texte clôture alors la vidéo :

Les salaires inégaux ne sont pas recevables au regard de ces enfants. Pourquoi nous, adultes, devrions l'accepter ?

