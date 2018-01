"Docteur, est-ce que c'est rattrapable ou pas ?"La question de cette maman qui découvre les effets néfastes des écrans sur son enfant fait sans doute écho pour de nombreux internautes. Dans la vidéo extraite par l'équipe d'Envoyé spécial du reportage sur le thème de l'addiction aux écrans : "Héroïne numérique", on assiste en effet au rendez-vous de cette femme pour son fils qui a des problèmes de comportement avec un médecin spécialisé. Elle répond à un questionnaire qui lui fait se rendre compte de la présence quasi continuelle des écrans dans sa vie et donc dans celle de son fils. Une scène édifiante qui a été vue plus de 3,5 millions de fois, un des plus gros succès de France 2 sur Facebook.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.