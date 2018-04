Salut @NolifeOfficiel ! T’as été très importante dans ma vie ! Et merci @SebRuchet#AlexPilot@davymourier et tous les gens cheulous derriere ce projet qui l’était encore plus... rip Nerdz, J’irai Loler, KarateBoy, et Golden Show... pic.twitter.com/HCWqU1v9sz