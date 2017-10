VIDÉOZAP - Atterrissage très mouvementé pour un Airbus A380 en Allemagne

Jeudi, alors que l'Allemagne était soufflée par les très forts vents de la tempête Xavier, un vol Dubaï-Dusseldorf a été pris dans des turbulences au moment de son atterrissage.

Ce sont des images impressionnantes qu'ont pu capturer jeudi des "chasseurs d'avions", ces férus d'aviation qui guettent les mouvements des appareils près des aéroports. Postés près de l'aéroport de Dusseldorf, ils ont assisté à l'atterrissage pour le moins acrobatique d'un avion Airbus A380 de la compagnie Emirates.

L'avion était parti de Dubaï quelques heures plus tôt, et s'est retrouvé pris dans des turbulences en arrivant en Allemagne. Sur ces images, on voit l'avion peiner à se poser au sol, puis rebondir une fois que ses roues ont touché le sol une première fois, avant de se déporter sur le côté. Le pilote a finalement réussi à stabiliser l'avion. Et heureusement, aucun des passagers de l'appareil n'a été blessé.

La tempête Xavier, qui a traversé le nord et l'est de l'Allemagne jeudi, a fait sept morts, des automobilistes tués par des chutes d'arbres ou de branches inattendues.