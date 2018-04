La démolition d'un silo a viré au fiasco à Vordingbord, au Danemark. Le batîment n'est pas tombé du bon côté et a atterri sur une bibliothèque. Heureusement il n'y a pas eu de blessé.

La démolition d'un bâtiment n'est jamais une chose facile. On peut avoir de très mauvaises surprises. Par exemple au Danemark, dans la ville de Vordingbord, les autorités ont décidé de détruire un silo de 53 mètres de haut. Elles ont fait comme partout ailleurs. Des explosifs ont été installés. Sauf que le silo, au lieu de tomber sur sa gauche à l'endroit prévu, est tombé sur sa droite , en plein sur une bibliothèque et un centre culturel sous l'oeil incrédule des riverains. Heureusement il n'y a pas eu de blessé, l'endroit avait été évacué. "On ne sait toujours pas pourquoi ça s'est mal passé" avoue le maître d'oeuvre de la destruction.