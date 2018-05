Une chaîne de télé argentine, TYC, a décidé de faire sa publicité pour le mondial en forme de lettre ouverte à Vladimir Poutine. En Russie, les démonstrations d'amour entre hommes en public sont interdites, elles sont passibles d'une amende. Voilà qui va poser un problème car le foot, c'est bien souvent des démonstrations d'amour entre hommes affirme la chaîne . Et l'on voit une succession d'images de joueurs s'embrassant sur le terrain, de supporters également, qui pleurent de joie pour un joueur, des vestiaires où les footballeurs sont nus en train de chanter et j'en passe. Ce n'est pas toujours très fin mais c'est aussi une façon de lutter contre l'homophobie et le clip ce termine ainsi :

« Monsieur Poutine, si l'amour entre hommes est pour vous une maladie nous sommes tous très malades. Et vous savez quoi? C'est contagieux. » A bien y regarder ça reste un peu ambigu et le clip a fait polémique en Argentine. Certaines associations le trouve chargé de clichés homophobes. On vous laisse vous faire une idée!