Le boucher turc partage des vidéos à la fois sensuelles et humoristiques de ses découpes de viande. 12,5 millions de personnes le suivent sur Instagram.

Il a réussi à faire pleurer de bonheur le footballeur Diego Maradona avec une côte de bœuf ! Nusret Gökçe est le boucher des stars mais aussi la star des bouchers. Avec son compte Instagram aux 12,5 millions d'abonnés, il a réussi à conquérir le monde. Un passeport parfait pour lui permettre d'ouvrir des restaurants sur tous les continents. Il a commencé en Turquie, son pays de naissance avant de viser Dubaï, puis Abu Dhabi, Doha et désormais l'Amérique à Miami et à New York. Mais il ne compte pas s’arrêter là car comme l'annonce sa biographie : "très bientôt partout dans le monde".

Avec beaucoup d'humour et de second degré, Nusret Gökçe poste régulièrement des vidéos de lui en tee-shirt blanc moulant, veston noir et lunettes de soleil où il traite la viande comme une femme dans une telenovela. Il aime prendre la pose devant des photos d'Al Pacino ou de Marlon Brando mais s'est surtout rendu célèbre par sa façon très particulière de saler la viande comme on le voit à la fin de cette vidéo.

Une manie qui engendre de nombreuses parodies, même chez les végétariens

