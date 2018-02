Les frères rappeurs toulousains ont emmené leur papa en Argentine retrouver sa famille et en ont fait la vidéo de leur nouvelle chanson

Non contents de mettre leur père Fabian à l'honneur dans les paroles de la chanson "Papa", sixième extrait de l'album "La Vraie Vie", BigFlo & Oli ont décidé de le faire participer à leur clip, mais en lui en faisant la surprise. Le clip commence donc par l'annonce du voyage au papa, bouleversé par l'émotion. Dans le clip, on suit leurs pérégrinations en Argentine, la terre d'origine du père et les retrouvailles avec les membres de la famille, perdus de vue depuis 10 ans.

Avec cette vidéo, les rappeurs toulousains BigFlo & Oli frappent à nouveau un grand coup, et on peut s'attendre à ce qu'il atteigne des records de vues. Le précédent, Dommage, dont la chanson a été récompensée aux Victoires de la musique, en avait fait 100 millions.

