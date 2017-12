Il a consciencieusement suivi les fuseaux horaires pour déposer les cadeaux dans la nuit. Père Noël a donc commencé sa tournée par l'Asie, l'Océanie. Il l'a poursuivi en Afrique avant de survoler la France puis de partir pour les Amériques. Et le voilà donc de retour au nord du vieux continent et de la Finlande, chez lui, en Laponie. On a pu suivre les dernières embardées de son traîneau emmené par neuf rennes grâce à la carte en temps réel de l'armée américaine. Les militaires ont également décompté le nombre de cadeaux déposés : 7 281 439 471 au cours de ce long périple de près de 21 heures.

Traquer le Père Noël, une tradition vieille de 60 ans aux Etats-Unis

Cette traque du père Noël est une tradition vieille de plus de 60 ans aux Etats-Unis. Les agents de la sécurité aérienne tiennent aussi les enfants informés des déplacements de "Santa Claus" en temps réel par téléphone. Et comme de coutume le président américain a répondu à quelques appels, une première pour Donald Trump.

Tu sais ou est le Cameroun ? Ta mère va te le dire. - Donald Trump

Devant les caméras et photographes, il a répondu à plusieurs enfants. Quels sont leurs cadeaux ? Où en est le Père Noël de son voyage ? Des échanges parfois savoureux comme le montre cette vidéo.

On apprend donc qu'enfant, Donald Trump - qui construira plus tard d'immenses gratte-ciels, adorait les jeux de construction. Il demande à un enfant : "Sais-tu ou est le Père Noel maintenant ?... En Arizona ? T'es pas loin ! Il est au Cameroun... Tu sais ou est le Cameroun ? Ta mère va te le dire... Le Cameroun c'est très très très loin, mais le père Noel se déplace très rapidement". Si rapidement que, d'après l'armée américaine, il a bouclé son tour du monde et de tous les foyers de la planète en vingt heures et cinquante-sept minutes. Il était de retour chez lui à midi pile ce lundi, heure française.