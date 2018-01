Candide Thovex est probablement le meilleur freerider de la planète. Pour la publicité pour une voiture, il skie sur des rochers, de l'herbe, de l'eau, du sable et même sur la Grande muraille de Chine.

Pas besoin d'attendre l'hiver pour skier. En tout cas, pas pour Candide Thovex, le skieur originaire d'Annecy a déjà prouvé qu'il était capable de nombreux exploits mais dans ce nouveau film pour la marque de véhicules tout-terrain Audi, il repousse les limites. Sans bande son, juste avec le bruit de ses skis qui glissent et de la nature qui l'entoure, on le découvre dévalant les dunes rouges du Grand Canion, des pentes à l'herbe verte de l’extrême nord de l'Europe, glissant sur la végétation luxuriante de l'Amazonie aussi facilement que sur des cendres volcaniques, des rizières en Indonésie, entre les monastères troglodytiques des Météores grecques ou le plus étonnant sur la Grande muraille de Chine. Tout ça pour nous dire que "Toutes les conditions sont des conditions parfaites".

All Conditions Are Perfect Conditions

