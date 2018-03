Voilà un face à face entre un homme et la nature qui aurait très bien pu tourner en faveur de la nature : Lachie Carracher, 29 ans, a affronté les dangereuses chutes de Dangar Fall en Australie, une cascade de 20 mètres de haut qui attire de nombreux touristes. Après une préparation intense de 8 mois, il a attendu les bonnes conditions météo, à savoir la crue de la rivière pour se mettre à l'eau. Au dessus des chutes, le courant est tellement fort que Lachie Carracher n'a besoin de pagayer que pour se mettre sur la bonne trajectoire. On voit tout d'un coup le kayak se faire emporter par les flots, basculer à la verticale dans les chutes et tomber comme une flèche. Il se passe ensuite 17 longues secondes pendant lesquelles l’embarcation reste à l'envers. Si le kayak de soutien n'était pas venu le retourner, pas sûr que Lachie Carracher y serait arrivé seul. Une impression renforcée par la vidéo prise de son point de vue qui suit la vue d'ensemble. On suffoque avec lui !

