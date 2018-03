Bienvenue à Manta Point, sur l’île de Nusa Penida à Bali, en Indonésie. Un paysage de rêve, et un haut lieu de plongée sous marine puisque toute l'année, on peut y voir des raies manta. C'est là que Rich Horner a l'habitude de plonger. Mais ce jour-là, pas ou peu de poissons. A la place, des milliers de déchets en plastique. qui nous emmène avec lui grâce à une caméra plantée sur une perche à selfie. Mais il va bien falloir regarder pour arriver à distinguer un poisson au milieu de milliers de déchets en plastique. Sur sa page Facebook, avec la vidéo, il donne quelques explications :

Les courants océaniques nous ont apporté un beau cadeau : une méduse, du plancton, des feuilles, des branches, des feuilles, des bâtons, etc.... Oh, et du plastique. Des sacs en plastique, des bouteilles en plastique, des gobelets en plastique, des draps en plastique, des seaux en plastique, des sachets en plastique, des pailles en plastique, des paniers en plastique, des sacs en plastique, plus de sacs en plastique, plastique, plastique, tellement de plastique !

Rich Horner explique ensuite que le lendemain, les déchets avaient disparus. "Ce que le courant apporte, le courant le remporte, écrit il. Malheureusement, le plastique continue son voyage dans l'océan indien, pour se briser lentement en morceaux de plus en plus petits, en microplastiques. Mais il ne s'en va pas." En effet, les poissons avalent ces micro-bouts de plastiques et à terme, par le jeu des petites bêtes qui mangent les grosses, c'est dans notre estomac que tout ça termine. En a-t-on vraiment envie ?

