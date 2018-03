Un parfait partenaire de boîte de nuit ! Ce robot qui ressemble vaguement à un chien sans tête a été construit par les chercheurs de Robotic Systems Lab et de l'école polytechnique fédérale de Zurich. Que ce soit sur cette reprise de U2 au violoncelle ou sur les plus grands tubes, le robot bouge en rythme, plie ses jambes et bouge son arrière train. Comment est-ce possible ? Il est équipé d'un micro qui capte le son et d'un processeur qui transforme les notes de musique en mouvement.

C'est impressionnant mais encore aux balbutiements. Même si l'une des chercheuses a déjà emmené son ANYmal en boite de nuit si on en croit les vidéos postées sur Instagram.

Party ANYmal 🎉@worldeconomicforum @ethzurich A post shared by ANYbotics (@anybotics) on Jan 26, 2018 at 3:14pm PST

