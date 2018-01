Il nous a évidemment tous fait penser au Rémy du dessin animé Ratatouille ce qui explique que la vidéo ait été déjà vue plus de 50 millions de fois. Sur l'image, on voit ce qui ressemble en effet à un rat debout sur ses pattes arrières se savonnant vigoureusement sous un mince filet d'eau. L'animal se frictionne la tête, le dos, le ventre, sous les aisselles : des attitudes qui semblent vraiment humaines. Trop pour être vraies ? C'est un peu se qui se dit sur internet.

Les journalistes de Newsweek ont enquêté sur la provenance de cette vidéo. Elle arrive du Pérou et l'animal qu'on y voit n'est pas un rat mais un pacarana, un rongeur aussi mais qui vit dans les arbres. Il utilise ses pattes avant pour se nourrir ce qui lui donne des attitudes très humaines. S'il semble prendre une douche, c'est surtout qu'il essaie de se débarrasser du savon dont il a été couvert. Un lavage pas du tout naturel pour lui. On croyait que c'était mignon. En fait, on est pas loin de la maltraitance animale.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.