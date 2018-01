'histoire aurait pu bien plus mal se terminer : lors d'un de ses premiers concerts de 2018 au Caesar's Palace à Las Vegas, Céline Dion a accepter de serrer la main à une fan hystérique qui tentait de monter sur scène la rejoindre. Bien mal lui en a pris. Une fois la main tendue, la spectatrice a rejoint la chanteuse sur le plateau et a commencé à agripper à elle. Elle était en fait soûle ce qui explique son comportement déplacé.

Mais plutôt que de laisser ses agents de sécurité s'occuper de la femme, Céline Dion va lui prendre la main et s'adresser très doucement à elle, avec beaucoup de tact et de calme.

Regarde moi dans les yeux. C'est 2018 ! On va changer les choses. On a quelque chose en commun, des bébés qu'on aime. On va se battre pour eux. Et je vais vous aider.