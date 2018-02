La China Disabled People's Performing Art troupe rassemble des artistes sourds et aveugles pour des spectacles particulièrement techniques et impressionnants.

La chorégraphie du "Thousand-hand Bodhisattva" ou "1000 mains de Bouddha" est d'une très grande complexité pour un résultat époustouflant. Mais la performance est encore plus stupéfiante quand on sait qu'elle est exécutée ici par une troupe de danseurs sourds. Les musiciens sont eux aussi handicapés, aveugles pour la plupart, et pourtant ils réussissent à tous ensemble présenter un spectacle à l'unité et à la coordination parfaite.

