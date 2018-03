Quand on dit prothèse, en général, on pense remplacement. Des appareils orthopédiques pour compenser la perte d'un membre. Mais l'artiste Dani Clode a voulu casser cette idée. Et c'est pour ça qu'elle a créé le Third Thumb Project, le projet 3ème pouce. Grâce à l'impression 3D, elle a pu concevoir une prothèse de pouce à ajouter à la main. Un sixième doigt commandé par bluetooth via les mouvements des doigts de pieds.

Ce 3ème pouce bouge comme n'importe quel autre doigt de la main. Cela amuse énormément tous ceux qui essayent cette prothèse. Alors qu'ils regardent ce 6ème doigt d'abord comme une excroissance bizarre, ils semblent ensuite se demander comment s'en passer. Le but principal du projet 3ème pouce est de changer notre vision des prothèses. A priori, c'est réussi.

