On ne serait pas étonner de la croiser au Hellfest de Clisson, le festival de musiques extrêmes, cette petite grand-mère ! Nae-O, sa petite fille l'a filmée en voiture se déchaîner sur la chanson Bodies du groupe de métal Drowning Pool. On comprend bien que non seulement, la vieille dame apprécie, mais qu'en plus, elle connaît puisqu'elle chante en playback. Une grand-mère qui a su rester très jeune !

