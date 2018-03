Ce nouveau système d'intelligence artificielle surveille les émotions, l'énergie et les niveaux de distraction pour évaluer si vous êtes capable de prendre le volant.

Votre voiture vous dira peut-être un jour : "Tu es bien trop en colère pour prendre le volant. Désolée mais je ne démarrerai pas." Ce jour-là, c'est que la société Affectiva sera arrivée à vendre son système d'intelligence artificielle de reconnaissance des émotions aux constructeurs automobiles. Le système, qui existe aujourd'hui sous forme d'application sur le téléphone, est capable de reconnaître de nombreuses émotions exprimées par les mouvements du visage, un sourire, une bouche ouverte par la surprise, des pleurs, etc. Il pourrait donc détecter si vous êtes trop en colère, trop triste ou trop fatigué pour vous concentrer sur la conduite et donc bloquer la voiture. A moins que d'ici là, toutes les voitures soient devenues autonomes et qu'elle prenne le relais toute seule pour vous raccompagner à la maison.

