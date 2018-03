On peut être joueuse de foot de l'équipe nationale d'Irlande et avoir le vertige ! Megan Connolly est dans ce cas. Cette jeune femme qui étudie aux Etats-Unis, a accepté de suivre une amie dans l'attraction Catapulte de la fête foraine de Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Un élastique projette les sièges à plus de 90 mètres de haut avant de revenir, puis repartir... Le manège faisait rêver Megan Connolly mais une fois installée dedans, elle s'est rendue compte de la hauteur et s'est retrouvée seule face à sa peur, d'où sa réaction complètement démesurée. Quant à son amie, son fou rire l'aura elle-aussi empêché de profiter à fond de cette attraction !

The moment my soul left my body.. pic.twitter.com/xHJNLLI8bp — Megan Connolly (@MeganConnolly4) March 16, 2018

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.