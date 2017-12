Vous croyez entendre une sonnerie de téléphone portable ? Faux, c'est bel et bien cette perruche qui s'exprime ! En fredonnant la musique de l'iPhone, elle manifeste aussi son mécontentement. Ici, Lucky, le petit nom de cette perruche, fait savoir qu'elle ne veut pas que son maître sorte, ce qu'il s’apprête à faire puisqu'il lace ses chaussures. Lucky a à la fois son petit caractère et un certain talent, tout pour faire une star.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.