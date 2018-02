"J'ai vu ce gif au moins 100 fois maintenant et à chaque fois je pleure de rire." Helen Sandi, la première à avoir tweeté cette image animée annonce clairement la couleur. La scène est drôle, très drôle. Cette petite fille qui est censée donner du pain aux pigeons sur la place Saint-Marc à Venise et qui ne se laisse pas ôter le pain de la bouche est tellement surprenante qu'elle a fait le tour des réseaux sociaux, partagée plus de 300.000 fois et aimée plus de 500.000 fois.

I've watched this GIF at least 100 times now, cry-laughing the entire time. pic.twitter.com/Hih7VJe28T — Helen 侯-Sandí (@helenhousandi) February 23, 2018

