Dans le public, elle chante et mime de manière très expressive pour donner l'exemple !

Lors de cette audition, le spectacle est plus dans la salle que sur la scène. La professeur de chant qui présente son élève ne la laisse pas seule se débrouiller. Elle s'investit à fond dans les encouragements et vit la prestation comme si elle-même était sur scène. C'est drôle et également assez émouvant de voir autant de passion.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.