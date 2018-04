Dans ce montage d'à peine plus de deux minutes, Ignacio Montalvo a juxtaposé des scènes de 74 films où les ressemblances sont flagrantes. De Georges Lucas à Woody Allen en passant par Stanley Kubrick, Martin Scorcese ou encore Steven Spielberg, tous les grands cinéastes se révèlent également de grands cinéphiles capables de faire des clins d’œil aux références historiques du cinéma. On reconnaîtra par exemple le Luke Skywalker de Star Wars dans un couloir blanc qui fait furieusement penser à celui dans lequel s'engage l'astronaute de 2001, l'Odyssée de l'espace. On verra aussi les hélicoptères sur fond de soleil couchant d'Apocalypse Now repris dans le dernier King Kong l'île du crâne ; la danse de Pulp fiction de John Travolta et Uma Thurman en clin d’œil à celle d' Anouk Aimée dans le Huit et demi de Fellini ; le tabassage en règle à coups de pied de Drive hommage à celui du parrain. Des plus classiques aux plus modernes, tous les films sont capables de faire des références.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.