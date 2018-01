La meilleure façon d'accueillir dignement les réfugiés, c'est de comprendre ce qu'ils ont traversé. C'est en partant de ce constat que la section belge de l'ONG Amnesty International a filmé une expérience saisissante : cinq personnes ont accepté de se faire hypnotiser pour ressentir de l'intérieur l'expérience d'une réfugiée syrienne.

La jeune femme de 29 ans, Marwa, a du fuir son pays quand, alors que son village était bombardé depuis des semaines, un missile s'est abattu sur sa maison, tuant son frère et sa sœur. Elle a entrepris un long et dangereux voyage en bus, fuyant la police, puis sur un bateau où elle a cru mourir de froid. Sur ce bateau, elle a été témoin du sabordage d'un autre rafiot par des passeurs. Ensuite, elle s'est retrouvée dans un camps de réfugiés. Alors qu'elle n'avait rien mangé depuis 3 jours, la nourriture qu'on lui donne est moisie. Elle tombe malade. Puis elle rencontre une femme grecque qui lui ouvre sa porte et qui va l'aider à demander un visa d'entrée aux Pays-Bas. Depuis deux ans, elle vit en Hollande où elle est enfin en sécurité.

Pendant que les cinq cobayes vivent les différentes étapes du drame de Marwa, ils sont filmés. A leur réveil, on leur projette le film qui les accable encore un peu plus. Ensuite, ils rencontrent enfin Marwa. Une rencontre qui va sans doute changer leur vie et leur regard sur les réfugiés. Une leçon d'humanité que nous pouvons tous comprendre même si la vidéo n'est pas en français.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.