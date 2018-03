C'est devenu l'hymne du Sidaction : Sa raison d'être, chanson composée par Pascal Obispo et Lionel Florence, avec des paroles toute en subtilité pour parler du sida, valait bien une nouvelle version pour ses 20 ans. Pascal Obispo a donc réuni une quarantaine artistes pour réinterpréter le titre.

Si on retrouve au casting Florent Pagny, Patrick Bruel, Zazie ou encore Marc Lavoine, qui étaient déjà là en 1998, c'est à la nouvelle génération qu'est faite la part belle : Nolwenn Leroy, Slimane, Vianney, Zaz, Amir, Tal, Black M, Claudio Capéo, Kids United, etc. Selon Line Renaud, la vice-présidente du Sidaction, tous ces artistes se sont réunis spontanément et bénévolement à l'appel de Pascal Obispo et soutenir la cause.

Le single sera disponible en téléchargement sur les plateformes de streaming à partir de vendredi 16 mars. L'intégralité des fonds récoltés sera reversé au Sidaction qui aura lieu les 23, 24 et 25 mars.

Les artistes de cette nouvelle version : Patrick BRUEL, Nolwenn LEROY, SLIMANE, VIANNEY, Florent PAGNY, ZAZ, AMIR, TAL, BRIGITTE, Benjamin BIOLAY, Carla BRUNI, BLACK M, Claudio CAPÉO, Christophe MAÉ, JENIFER, Vincent NICLO, TIBZ, Christophe WILLEM, KIDS UNITED, Anne SILA, Lisandro CUXI, GRÉGOIRE, Marc LAVOINE, Hélène SIAU, MC SOLAAR, SHY’M, Patrick FIORI, Michael GRÉGORIO, CALI, ZAZIE, LARTISTE, Marina KAYE, GAROU, Mickaël MIRO, Elodie FRÉGÉ, ARCADIAN, Emmanuel MOIRE, Mike MASSY, KEEN V, Camille &Julie BERTHOLLET.

La version 1998 de Sa raison d'être :